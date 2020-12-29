В Петербурге проверяют, как работает запись на прививку против коронавируса

Записаться на вакцинацию в Петербурге можно пятью способами.

В понедельник, 25 января, в Петербурге стартовала проверка готовности систем записи на вакцинацию от коронавируса к нагрузкам, сообщили "Невские новости" со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Специалисты начали тестирование записи по номеру 112 и через портал "Госуслуги". Отмечается, что петербуржцы могут записаться на прививку пятью способами. Сколько будет длиться проверка, и как именно она проходит, пока неизвестно. Сообщат ли о ее проверках, тоже пока неясно.

Ранее мы писали, что в Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19.

Фото: Piter.TV