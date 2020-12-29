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В Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19
Сегодня, 16:02
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В Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19

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Для выработки иммунитета требуется сделать две прививки интервалом в три недели.

В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации в 8 районах города. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева 25-го января.

Наибольшее число пунктов работает в Невском и Калининском районах. Таким образом, на данный момент горожане могут пройти вакцинацию в 88 пунктах. Всего их планируется 120, в том числе во временном госпитале в "Ленэкспо". 

За весь период от COVID-19 в Петербурге привились 36225 человек, из них 5801 человек полностью закончил цикл вакцинации, который состоит из двух этапов. Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 105 242 комплекта.

Фото: пресс-служба комздрава СПб 

 

Теги: вакцинация, пункты вакцинации
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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