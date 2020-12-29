В Петербурге откроют еще 50 пунктов вакцинации

На минувшей неделе Петербург подписал соглашение с Минздравом РФ.

В ближайшее время в Петербурге заработают 26 новых прививочных пунктов, а в общей сложности их количество увеличится на 50 в дополнение к уже существующим 70. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Большинство прививочных пунктов откроются в районных поликлиниках.Для некоторых выбрали отделения врачей общей практики и на базе гериатрических отделений. Больше всего пунктов откроется в Невском и Калининском районах.

От предприятий Петербурга поступили заявки на вакцинацию более 60 тыс. сотрудников. Вакцинацию хотят организовать на базе временного госпиталя в "Ленэкспо".

Организованные коллективы прививать проще и быстрее. Каждый район города выделит нам по мобильной бригаде в составе трех врачей, 2 медсестер и 3 регистраторов. В "Ленэкспо" будут поставлены морозильники, то есть вакцина будет храниться с cоблюдением холодовой цепи – не выше минус 18 градусов. пояснил Дмитрий Лисовец.

Это позволит ускоренными темпами привить сотрудников предприятий.

Ранее стало известно о том, что комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении инфекционных коек.

Фото: Piter.TV