Комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении инфекционных коек

Комитет по здравоохранению Петербурга будет рассматривать вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда. Об этом на 24-го января на своей странице в "ВКонтакте" сообщил председатель комитета Дмитрий Лисовец.
Это связано с тем, что количество госпитализаций в городе с COVID-19 или подозрением на него начало сокращаться. На этой неделе в больницы увезли на 22,7% граждан меньше, чем на предыдущей. Ближайшая неделя покажет, можно ли говорить о тенденции к стиханию второй волны коронавируса или нет.
На данный момент для ковид-пациентов и больных пневмонией развернули 12 488 койки в 25 стационарах города.
За сутки коронавирус в Петербурге подтвердился у 2929 человек.
Фото: Piter.TV
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