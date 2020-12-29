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Комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении инфекционных коек
Сегодня, 19:39
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nadezhda_sib

Комитет по здравоохранению Петербурга поднимет вопрос о сокращении инфекционных коек

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Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом начало сокращаться.

Комитет по здравоохранению Петербурга будет рассматривать вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда. Об этом на 24-го января на своей странице в "ВКонтакте" сообщил председатель комитета Дмитрий Лисовец.

Это связано с тем, что количество госпитализаций в городе с COVID-19 или подозрением на него начало сокращаться. На этой неделе в больницы увезли на 22,7% граждан меньше, чем на предыдущей. Ближайшая неделя покажет, можно ли говорить о тенденции к стиханию второй волны коронавируса или нет. 

На данный момент для ковид-пациентов и больных пневмонией развернули 12 488 койки в 25 стационарах города.

За сутки коронавирус в Петербурге подтвердился у 2929 человек. 

Фото: Piter.TV

Теги: госпитализация, койки, комитет по здравоохранению
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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alexsmirvos
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