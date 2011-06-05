В Петербурге стартовала Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей

Главное – не требовать от ребенка идеального образа жизни, а создавать здоровую среду и показывать личный пример

В городском комитете по здравоохранению сообщили, что сегодня в Санкт-Петербурге началась Неделя продвижения здорового образа жизни среди детей. В ведомстве отметили, что формирование здоровых привычек начинается в самом раннем возрасте, при этом именно родители во многом подают пример того, как следует питаться, двигаться и заботиться о себе.

Специалисты порекомендовали горожанам чаще включать в рацион подрастающего поколения овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты и орехи, ограничив при этом потребление сладких напитков, фастфуда, чипсов и кондитерских изделий.

Также в комитете подчеркнули важность совместных семейных трапез, которые способствуют формированию правильных пищевых привычек, расширяют рацион ребенка и помогают укрепить отношения в семье. Относительно физической активности было уточнено, что детям и подросткам рекомендуется заниматься умеренными нагрузками не менее 60 минут в день, тратя это время на спорт, игры на свежем воздухе или совместные прогулки.

В комитете добавили, что главное – не требовать от ребенка идеального образа жизни, а создавать здоровую среду и показывать личный пример, так как привычки, сформированные в детстве, остаются с человеком на долгие годы.

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Фото: Magnific