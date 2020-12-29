В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 2929 человек

Количество зарегистрированных смертей за сутки достигло 61.

За последние сутки в России подтвердили 21 127 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны, в том числе 10,9% случаев (2 306 человек) – без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2929 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 224.

По всей России за последние сутки подтверждена смерть 491 пациента. В Петербурге — 61 новая смерть от COVID-19.

За последние сутки из больниц по всей стране выписали по выздоровлению 22 445 пациентов. В городе выписаны по выздоровлению 2 306 человек.

Фото: Piter.TV