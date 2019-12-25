Эргашев: "План по вакцинации в Петербурге будет выполнен к 1 июля 2021 года"

До этого времени нужно привить 1,2 миллиона человек.

План по массовой вакцинации будет выполнен в Петербурге к 1 июля 2021 года. Об этом в эфире передачи "Итоги дня" на телеканале "78" рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

Подсчитать удалось благодаря формуле, выведенной Роспотребнадзором. Она показала, сколько нужно привить человек, чтобы образовалась иммунная прослойка. Из 5,4 миллиона жителей Петербурга вычли 974 тысячи детей, 500 тысяч беременных и кормящих и тех, кто имеет противопоказания или болел недавно. Получается 2,137 млн человек. Это умножается на 0,6 и получается 1,2 млн человек.

К 1 июля мы должны провакцинировать 1,2 млн петербуржцев. Олег Эргашев, вице-губернатор

На данный момент, по словам Эргашева, в Петербург уже поступило примерно 330 тысяч доз вакцины. Всего привито на сегодняшний день более 187 тысяч горожан, около 50 тыс. закончили цикл вакцинации.

Названы торговые центры, в которых будут прививать от коронавируса.

Фото: Piter.tv