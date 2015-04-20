Ночью у Покровской больницы вновь выстроилась очередь из "скорых"

В ночь с 7 на 8 июня у Покровской больницы на Васильевском острове вновь заметили очередь из карет скорой помощи. По словам читателя "Фонтанки.ру", машины стоят по 3-4 часа.

В прошлый раз подобная ситуация произошла 1-го июня. В комитете по здравоохранению Петербурга ранее объясняли, что резкое число госпитализаций в понедельник было связано с тем, что петербуржцы не обращаются за медпомощью по выходным. В этот раз скорые заметили с понедельника на вторник.

Чтобы прояснить ситуацию, Piter.TV обратился за комментарием в пресс-службу комитета. На момент публикации его получить не удалось. Отметим, что с 2 июня Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции перестал публиковать информацию о количестве свободных коек и росте заболеваемости.

Фото из архива Льва Авербаха / Facebook