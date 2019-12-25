Очередь состояла из 15-20 автомобилей.

Петербуржцы заметили очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы на Васильевском острове, которая принимает больных COVID-19. Очередь состояла из 15-20 автомобилей. Об этом сообщают "Невские Новости" во вторник, 1 июня.

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что резкое число госпитализаций в понедельник связано с тем, что петербуржцы не обращаются за медпомощью по выходным. Чаще всего они ждут начало рабочей недели. Именно с этим и связана очередь из спецмашин. Также в пресс-службе отметили, что очереди из машин скорой помощи уже нет.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 17 тыс. человек.

Фото: Piter.tv