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Петербуржцы заметили очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы
Сегодня, 15:56
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Петербуржцы заметили очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы

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Очередь состояла из 15-20 автомобилей.

Петербуржцы заметили очередь из машин скорой помощи у Покровской больницы на Васильевском острове, которая принимает больных COVID-19. Очередь состояла из 15-20 автомобилей. Об этом сообщают "Невские Новости" во вторник, 1 июня. 

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали, что резкое число госпитализаций в понедельник связано с тем, что петербуржцы не обращаются за медпомощью по выходным. Чаще всего они ждут начало рабочей недели. Именно с этим и связана очередь из спецмашин. Также в пресс-службе отметили, что очереди из машин скорой помощи уже нет. 

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 17 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, очередь, покровская больница
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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