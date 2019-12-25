За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 17 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 17334 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 17203 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За минувшие сутки от COVID-19 привились 1035 петербуржцев.За весь период в Северной столице вакцинировано 688 078 человек, из них 573 720 граждан полностью завершили цикл вакцинации. Горожане могут выбрать, каким препаратом сделать прививку — "Спутник V", "КовиВак" или "ЭпиВакКорона".

Фото: Piter.TV