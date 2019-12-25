За минувшие сутки от COVID-19 привились 1035 петербуржцев

За весь период в Северной столице вакцинировано 688 078 человек.

В Петербурге за прошедшие сутки первично привились 981 человек, а вторично вакцинировались 534 человека. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 31 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. За весь период в Северной столице вакцинировано 688 078 человек, из них 573 720 граждан полностью завершили цикл вакцинации.

Кроме того, с 17 по 23 мая первично привились 32 067 человек, а с 24 по 30 мая – 34 146 граждан, что на 6,5% больше.

Потенциал дальнейшего роста интенсивности вакцинации еще есть - ведь в середине февраля первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю. Медицинская инфраструктура для вакцинации петербуржцев и количество поставляемой вакцины позволяют значительно ускорить темп прививочной кампании. Помимо имеющейся в достаточном количестве вакцины Гам-Ковид-Вак в городе имеются вакцины ЭпиВакКорона и КовиВак, – говорится в сообщении.

Напомним, вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации Петербурга. Так, неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 95 474 комплекта, а остаток на Фармбазе составляет 32 990 комплектов. В настоящий момент запас вакцины в городе составляет 128 464 комплекта доз.

Ранее мы писали, что за неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 11%.

Фото: Piter.tv