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За минувшие сутки от COVID-19 привились 1035 петербуржцев
Сегодня, 20:08
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За минувшие сутки от COVID-19 привились 1035 петербуржцев

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За весь период в Северной столице вакцинировано 688 078 человек.

В Петербурге за прошедшие сутки первично привились 981 человек, а вторично вакцинировались 534 человека.  Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 31 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. За весь период в Северной столице вакцинировано 688 078 человек, из них 573 720 граждан полностью завершили цикл вакцинации. 

Кроме того, с 17 по 23 мая первично привились 32 067 человек, а с 24 по 30 мая – 34 146 граждан, что на 6,5% больше. 

Потенциал дальнейшего роста интенсивности вакцинации еще есть - ведь в середине февраля первично прививалось более 50 тыс. человек в неделю. Медицинская инфраструктура для вакцинации петербуржцев и количество поставляемой вакцины позволяют значительно ускорить темп прививочной кампании. Помимо имеющейся в достаточном количестве вакцины Гам-Ковид-Вак в городе имеются вакцины ЭпиВакКорона и КовиВак,

– говорится в сообщении.

Напомним, вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации Петербурга. Так, неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 95 474 комплекта, а остаток на Фармбазе составляет 32 990 комплектов.  В настоящий момент запас вакцины в городе составляет 128 464 комплекта доз.

Ранее мы писали, что за неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 11%.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, прививка
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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