За неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 11%

Кроме того, общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями выросло на 2,1% при сравнении недельных сумм.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 11,35%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 31 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

Кроме того, общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями выросло на 2,1% при сравнении недельных сумм.

Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более миллиона двухсот шестидесяти тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции и каких-либо осложнений после прививки. В связи с появлением в мире новых штаммов вируса, регистрацией третьей волны эпидемии в ряде стран Европы и началом нового роста заболеваемости в Санкт-Петербурге, Межведомственный координационный совет и Комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 16 тыс. человек.

Фото: Piter.tv