За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 16 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15928 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 3916 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 25%. Гражданам напоминают об обязательности ношения масок, соблюдения социальной дистанции, а также вакцинации. Прививку можно сделать и в СНТ.

Фото: Piter.TV