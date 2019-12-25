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За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 16 тыс. человек
Сегодня, 10:01
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 16 тыс. человек

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По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обращаться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15928 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города. 

Операторы обработали 3916 вызовов, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

За неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 25%. Гражданам напоминают об обязательности ношения масок, соблюдения социальной дистанции, а также вакцинации. Прививку можно сделать и в СНТ.

Фото: Piter.TV

Теги: диагностика, коронавирус, тестирование
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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