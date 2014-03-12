За неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 25%

Боле того, за прошедшую неделю общее количество активно больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 10,49%.

За неделю число больных коронавирусом в Петербурге выросло на 25,21%. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 30 мая, распространяемой пресс-службой Смольного.

По сравнению с прошлым воскресеньем сегодня на 25,21% выросло число регистраций новых случаев COVID-19. Кроме того, на 5,23% увеличилась суточная госпитализация больных коронавирусом. Боле того, за прошедшую неделю общее количество активно больных коронавирусной инфекцией увеличилось на 10,49%.

По-прежнему необходимо строгое соблюдение противоэпидемических мер - применения средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции в общественных местах. Для прекращения эпидемии главным фактором остается продолжение массовой вакцинации, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки на коронавирус проверились более 23 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.tv