За минувшие сутки на коронавирус проверились более 23 тыс. петербуржцев

Количество заболевших продолжает расти.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23735 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 мая.

Известно, что в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили более 5,8 тысяч горожан. Напомним, что узнать информацию о заболевании можно по номеру 122.

По сравнению с прошлой субботой, 22 мая, сейчас на 14,28 % увеличилось число зарегистрированных случаев COVID-19 и на 6,05 %. Выросла и суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями, отметили в совете.

Ранее на Piter.tv сообщили, что от коронавирусной инфекции в Петербурге можно привиться тремя препаратами: "Спутником V", вакцинами "КовиВак" и "ЭпивакКорона". Первую фазу вакцинации препаратом "КовиВак" на данный день прошли 1 737 человек, "ЭпивакКороной" - 18 757 человек.

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