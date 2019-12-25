В Петербурге от COVID-19 привились более 680 тысяч человек

За весь период в Петербург поступило 816 542 комплекта вакцины. Общий запас вакцины в городе на сегодняшний момент - 132 455 комплектов.

Всего в Петербурге на момент 29 мая от коронавируса привито 684 087 человек. Об этом следует из данных Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

Из них 571 398 человек полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 6 437 человек, вторично – 3 860 человек.

Сейчас от коронавирусной инфекции в Петербурге можно привиться тремя препаратами: "Спутником V", вакцинами "КовиВак" и "ЭпивакКорона". Первую фазу вакцинации препаратом "КовиВак" на данный день прошли 1 737 человек, "ЭпивакКороной" - 18 757 человек.

Фото: Piter.tv