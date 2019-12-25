В Петербурге рассказали о количестве свободных коек для коронавирусных больных

За прошедшую неделю общее количество активно больных ковидом выросло на 10,42 %.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями в общей сложности развернуто 5 992 койки. Это данные на 29 мая, которые сообщил координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Из них свободна 861 койка, что является 14,4 % от общего фонда для коронавирусных больных.

При этом, по сравнению с прошлой субботой, 22 мая, сейчас на 14,28 % увеличилось число зарегистрированных случаев COVID-19 и на 6,05 % увеличилась суточная госпитализация взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями, отметили в совете.

Ранее стало известно, что в Петербурге от COVID-19 привились более 680 тысяч человек.

Фото: Piter.tv