В Петербурге стартует дачная вакцинация

Географию прививочной кампании Петербурга расширили.

В Петербурге стартовала дачная вакцинация от коронавируса, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в пятницу, 28 мая.

По словам чиновника, на этой неделе расширена география прививочной кампании: поставить прививку от коронавируса петербуржцы смогут на своих дачах. Эргашев отметил, что с мая по сентябрь в садоводства выезжают около 2,5 миллионов человек.

Так, в эту субботу первым садоводством, где можно пройти вакцинацию, станет СНТ "Дружба" в Кировском городском поселении. На прием к медикам записались уже более 40 человек.

Иммунизацию проведет выездная бригада 94 поликлиники Невского района вице-губернатор Олег Эргашев

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тыс. человек.

Фото: Piter.tv