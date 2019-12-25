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В Петербурге стартует дачная вакцинация
Сегодня, 13:54
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В Петербурге стартует дачная вакцинация

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Географию прививочной кампании Петербурга расширили.

В Петербурге стартовала дачная вакцинация от коронавируса, сообщил вице-губернатор Олег Эргашев в пятницу, 28 мая.

По словам чиновника, на этой неделе расширена география прививочной кампании: поставить прививку от коронавируса петербуржцы смогут на своих дачах. Эргашев отметил, что с мая по сентябрь в садоводства выезжают около 2,5 миллионов человек.

Так, в эту субботу первым садоводством, где можно пройти вакцинацию, станет СНТ "Дружба" в Кировском городском поселении. На прием к медикам записались уже более 40 человек. 

Иммунизацию проведет выездная бригада 94 поликлиники Невского района

вице-губернатор Олег Эргашев

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 25 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, вакцина от коронавируса, коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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