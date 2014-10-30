За сутки на коронавирус в Петербурге обследовали почти 40 тыс. горожан

Новой информацией поделились в Смольном.

Стали известны обновлённые данные по тестированию на коронавирус в Петербурге. По данным пресс-службы Смольного к утру 20 июня, за минувшие сутки в Петербурге 23964 человек обследовали на коронавирус.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом (телефонный номер 122) обработано 11797 вызовов.

Тем временем, Международный военно-морской салон меняет режим работы. Попасть на экспозицию смогут только лица с отрицательным тестом на коронавирус.

Фото: Piter.tv