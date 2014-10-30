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За сутки на коронавирус в Петербурге обследовали почти 40 тыс. горожан
Сегодня, 10:05
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За сутки на коронавирус в Петербурге обследовали почти 40 тыс. горожан

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Новой информацией поделились в Смольном.

Стали известны обновлённые данные по тестированию на коронавирус в Петербурге. По данным пресс-службы Смольного к утру 20 июня, за минувшие сутки в Петербурге 23964 человек обследовали на коронавирус.

В Единой региональной информационно-справочной службе по вопросам, связанным с коронавирусом (телефонный номер 122) обработано 11797 вызовов. 

Тем временем, Международный военно-морской салон меняет режим работы. Попасть на экспозицию смогут только лица с отрицательным тестом на коронавирус. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Происшествия, Лента новостей,

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