Действие пригласительных билетов на Военно-морской салон в Петербурге аннулируют из-за коронавируса

Участникам нужно будет предъявить документы, свидетельствующие о том, что они не болеют.

Международный военно-морской салон меняет режим работы. Попасть на экспозицию смогут только лица с отрицательным тестом на коронавирус. Входные билеты и приглашения не действительны. Информация об этом появилась на сайте МВМС-2021.

Меры были введены в связи с эпидемиологической обстановкой. Допуск на территорию экспозиции будет разрешен только аккредитованным участникам и гостям (по бейджу). ПЦР-тест должен быть сделан не более, чем за 72 часа до мероприятия. Также можно будет предъявить документы о законченном курсе вакцинации или приобретенном иммунитете.

Жители и гости города, у которых были пригласительные билеты, попасть на места стоянки кораблей в морском порту "Пассажирский порт Санкт-Петербурга" не смогут.

Военно-морской салон пройдет с 23 по 27 июня.

Фото: navalshow.com