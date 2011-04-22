Коронавирусные ограничения в Петербурге ужесточат в ближайшие дни

Будут закрыты аквапарки и парки аттракционов.

В ближайшие несколько дней в Петербурге вводятся дополнительные ограничения из-за коронавируса. Подробности рассказали 19 июня в пресс-службе Смольного – губернатор города Александр Беглов внес новые изменения в "антиковидное" постановление правительства №121.

Так, с 21 июня в Северной столице закрываются аквапарки и парки аттракционов. Кроме того, с этой даты на массовые мероприятия (куда входят конгрессно-выставочные, торжественные и иные события) численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, посетители будут допускаться только с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более чем за три дня до момента проведения мероприятия. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Иное количество может быть согласовано при участии городского управления Роспотребнадзора.

С воскресенья, 20 июня уменьшится количество допустимых зрителей для фан-зон чемпионата Европы по футболу – в фан-зону на Конюшенной площади пустят до 3000 человек, а в зоне дворца спорта "Юбилейный" – до 1 тыс. человек.

Кроме того, отмечают в Смольном, с 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Его форму согласно рекомендациям Роспотребнадзора до 21 июня обновит Комитет по транспорту, отмечают в правительстве.

В распоряжении указывается, что до 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции в 65% сотрудников исполнительных органов государственной власти и госучреждений города. В адрес вузов выпущена рекомендация обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов или курсантов.

Вот какие новые огранчиения по коронавирусу в Петербурге были введены с 17 июня.

Фото: Piter.tv