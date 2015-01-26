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Власти Петербурга утвердили регламент согласования уличных мероприятий
Сегодня, 16:47
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Власти Петербурга утвердили регламент согласования уличных мероприятий

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Изначально организаторам необходимо согласовать проведение мероприятия с Роспотребнадзором.

Комитет по культуре Петербурга вместе с Роспотребнадзором разработали регламент проведения уличных мероприятий под открытым небом. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети ВКонтакте в четверг, 17 июня. 

Согласно регламенту, перед началом мероприятия организаторы и персонал должны вакцинироваться от коронавируса, подготовить схему передвижения гостей, рассчитать по формуле S/2,25 максимальное допустимое количество участников, подготовить дополнительные средства индивидуальной защиты, периодически дезинфицировать реквизит, "контактное" оборудование (микрофоны, стойки, пюпитры и др.) и между репетициями организаторы мероприятия обязаны осуществлять влажную уборку сценического пространства или репетиционного зала.

Кроме того, в ведомстве добавили, что изначально организаторам необходимо согласовать проведение мероприятия с Роспотребнадзором. И только после согласования организаторы могут подавать заявку в комитет по культуре городе.

Напомним, Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, мероприятия, регламент
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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