В Петербурге установили новый температурный рекорд за сутки

Точное значение рекорда будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

В воскресенье, 20 июня, в Петербурге установили новый рекорд максимальной температуры за сутки.

Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, 20 июня в 12 часов столбики термометров в городе поднялись до отметки плюс 30,6 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 2006 году. Он отметил, что точное значение рекорда будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее мы писали, что температурный максимум для 19 июня в Петербурге уже перекрыт. Прошлая рекордная температура воздуха была зафиксирована в 1905 году – 116 лет в Северной столице не было так жарко.

В МЧС составили "жаркую" памятку горожанам и гостям Петербурга. В ней гостей и жителей города просят не выходить на улицу в дневное время и купаться на официальных пляжах.

Фото: Piter.tv