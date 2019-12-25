В МЧС составили "жаркую" памятку горожанам и гостям Петербурга

Из-за аномальной жары, которая продлится в Петербурге до 25 июня, в пресс-службе ГУ МЧС по городу сделали памятку для жителей и гостей города. В ней МЧС дали советы, как обезопасить себя в это жаркое время:

стараться не выходить на улицу в дневное время с 11:00 до 17:00, когда солнце в зените

при выходе на улицу надевать покрывающую одежду из натуральных тканей, головной убор, солнечные очки, использовать солнцезащитный крем и пить больше воды

не рекомендуется выходить на солнце с голодным желудком или сразу после еды

если вы решили искупаться, то делать это на знакомых и разрешенных водоемах

в случаях судорог ног в воде стараться не паниковать, выпрямить ногу и силой потянуть ступню за большой палец

если обнаружили человека с тепловым или солнечным ударом, то положить его на спину, приподнять ноги и при возможности приложить к голове холодное мокрое полотенце и напоить крепким чаем, либо холодной слегкасолёной водой