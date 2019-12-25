В МЧС составили "жаркую" памятку горожанам и гостям Петербурга

Из-за аномальной жары, которая продлится в Петербурге до 25 июня, в пресс-службе ГУ МЧС по городу сделали памятку для жителей и гостей города. В ней МЧС дали советы, как обезопасить себя в это жаркое время:
стараться не выходить на улицу в дневное время с 11:00 до 17:00, когда солнце в зените
при выходе на улицу надевать покрывающую одежду из натуральных тканей, головной убор, солнечные очки, использовать солнцезащитный крем и пить больше воды
не рекомендуется выходить на солнце с голодным желудком или сразу после еды
если вы решили искупаться, то делать это на знакомых и разрешенных водоемах
в случаях судорог ног в воде стараться не паниковать, выпрямить ногу и силой потянуть ступню за большой палец
если обнаружили человека с тепловым или солнечным ударом, то положить его на спину, приподнять ноги и при возможности приложить к голове холодное мокрое полотенце и напоить крепким чаем, либо холодной слегкасолёной водой
По словам синоптиков, аномальная жара закончится на следующей неделе и весь июль в городе будет хорошая погода с превышающим на 1-2 градуса температурную норму.
Сотрудники МЧС рассказали, сколько нужно пить воды, чтобы помочь своему организму.
По словам специалистов, в жаркую погоду человек должен пить, даже если ему не хочется. Особенно это важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Для того чтобы восполнить дефицит жидкости в организме человеку нужно пить примерно на 150% больше – это около двух литров жидкости, включая суп, чай (желательно охлажденный), кофе, рисовый и вишневый отвары, хлебный квас.
Фото: Piter.tv
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