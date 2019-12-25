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В МЧС составили "жаркую" памятку горожанам и гостям Петербурга
Сегодня, 16:59
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В МЧС составили "жаркую" памятку горожанам и гостям Петербурга

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В ней гостей и жителей города просят не выходить на улицу в дневное время и купаться на официальных пляжах.

Из-за аномальной жары, которая продлится в Петербурге до 25 июня, в пресс-службе ГУ МЧС по городу сделали памятку для жителей и гостей города. В ней МЧС дали советы, как обезопасить себя в это жаркое время: 

    стараться не выходить на улицу в дневное время с 11:00 до 17:00, когда солнце в зените 

    при выходе на улицу надевать покрывающую одежду из натуральных тканей, головной убор, солнечные очки, использовать солнцезащитный крем и пить больше воды

    не рекомендуется выходить на солнце с голодным желудком или сразу после еды

    если вы решили искупаться, то делать это на знакомых и разрешенных водоемах 

    в случаях судорог ног в воде стараться не паниковать, выпрямить ногу и силой потянуть ступню за большой палец

    если обнаружили человека с тепловым или солнечным ударом, то положить его на спину, приподнять ноги и при возможности приложить к голове холодное мокрое полотенце и напоить крепким чаем, либо холодной слегкасолёной водой 

По словам синоптиков, аномальная жара закончится на следующей неделе и весь июль в городе будет хорошая погода с превышающим на 1-2 градуса температурную норму.  

Сотрудники МЧС рассказали, сколько нужно пить воды, чтобы помочь своему организму.

По словам специалистов, в жаркую погоду человек должен пить, даже если ему не хочется. Особенно это важно для пожилых людей, у которых восприятие чувства жажды снижено. Для того чтобы восполнить дефицит жидкости в организме человеку нужно пить примерно на 150% больше – это около двух литров жидкости, включая суп, чай (желательно охлажденный), кофе, рисовый и вишневый отвары, хлебный квас.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, лето в городе, мчс
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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