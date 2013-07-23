Прошлый рекорд продержался 116 лет.

Температурный максимум для 19 июня в Петербурге уже перекрыт. Прошлая рекордная температура воздуха была зафиксирована в 1905 году – 116 лет в Северной столице не было так жарко. Об этом 19 июня на своей странице в Facebook заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В 16 часов столбики термометров в Северной столице поднялись до отметки +29,9°. Таким образом, на 0,1° превышено прежнее достижение этого дня, продержавшееся 116 лет. Период аномально жаркой погоды в Санкт-Петербурге только начинается, так что метеорологам в ближайшие дни придётся еще не раз вносить поправки в метеорологические летописи. Ну а точное значение нового рекорда будет известно после 21 часа, когда будут сняты показания с максимальных термометров Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос", синоптик

С субботы в Петербург и Ленобласть пришла жара – на Финляндском вокзале пассажиры уже встали в очереди, чтобы уехать от духоты. Однако Петербург может побить целых пять погодных рекордов в ближайшие дни.

Дорожные рабочие в Ленобласти смогли приготовить яичницу на рабочем месте. Жара из города уходить не собирается – аналогичная погода ожидается и в воскресенье: до +32 градусов в Северной столице и +33 градусов в 47 регионе.

Фото: Piter.tv