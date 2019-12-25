В МЧС предупредили о жаре до +33 градусов в Ленобласти 20 июня

Осадков не ожидается. Подует легкий ветерок.

В воскресенье, 20 июня, в Ленобласти будет малооблачная и жаркая погода. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью покажут +12...+17 градусов. Но днем ожидается душная погода, воздух прогреется до +28...+33 градусов. Подует юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Дождей быть не должно. Атмосферное давление днем обещает слабо понижаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что дорожники под Петербургом смогли поджарить яичницу на рабочем месте. Сковородка на солнце смогла нагреться лучше, чем на огне, отмечают специалисты.

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