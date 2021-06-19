Дорожники под Петербургом смогли поджарить яичницу на рабочем месте

Сковородка на солнце смогла нагреться лучше, чем на огне, отмечают специалисты.

Дорожные рабочие в Ленинградской области показали, какая жара стоит у них на рабочем месте. На странице дорожного комитета 47 региона в соцсети Instagram 19 июня опубликовано видео, на котором видно, что на новом асфальте можно приготовить яичницу – эксперимент зафиксировал быструю готовку разбитого яйца на маленькой сковороде.

Быстро приготовить еду удалось во время ремонта участка дороги "Осиновая Роща — Магистральная" во Всеволожском районе неподалеку от границы с Петербургом. Сковородка нагрелась за десять минут лучше, чем на огне, отмечают в публикации.

В Петербурге и Ленобласти наступила жаркая погода – предполагается, что субботняя погода в Северной столице побьет рекорды, а на Финляндском вокзале пассажиры уже встали в очереди, чтобы уехать подальше от городской духоты.

Ранее мы сообщали о том, что ФКУ Упрдор "Северо-Запад" оповестило водителей об ограничении пропускной способности на федеральной трассе Р-21 "Кола". Ограничения затронут участок с 12 по 23 километр во Всеволожском районе Ленобласти.

Видео: Instagram / @dorogi_lo