В Петербурге 19 июня погода побьет летний рекорд тепла

Воздух прогреется до +29...+32 градусов.

В субботу, 19 июня, на атмосферный фронт в Северной столице будет влиять обширный антициклон. В связи с этим в городе на Неве ожидается жаркая и сухая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей страничке в Instagram.

Температура воздуха покажет летний рекорд. На столбиках термометров горожане увидят отметки +29...+32 градуса. В Ленобласти синоптик обещает +27...+32 градуса. Суточный рекорд тепла этого дня составляет 29,8 градусов. Специалист предполагает, что сегодня рекорд будет побит.

Подует юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что МЧС прогнозирует аномальную жару в Ленобласти. Населению рекомендовано в условиях аномальной жары ограничить нахождение на улице или выбирать для выхода утреннее и вечернее время, когда жара спадает. Полный список рекомендаций, в том числе на случай экстренных ситуаций, приводится в предупреждении МЧС.

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