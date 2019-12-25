В четверг в Петербурге местами пройдут небольшие дожди

При этом поступление холодного воздуха прекратится, и столбики термометров активнее поползут вверх.

Сегодня Северная столица будет ощущать влияние тыловой части циклона, кружащего над северо-востоком европейской территории страны.

Как рассказали синоптики "Фобос", в такой ситуации небольшие дожди еще пройдут в регионе, а поступление холодного воздуха прекратится, и столбики термометров активнее поползут вверх. Температура воздуха 25 июня в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В пятницу днем местами пройдут кратковременные дожди, ночью +12…+14 градусов, днём +20…+22 градуса.

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Фото: Piter.tv