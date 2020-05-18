В Северной столице 10 декабря местами будут идти небольшие дожди 

Днём до +5 градусов.

Метеорологические условия в Северной столице в середине рабочей недели сформирует обширная зона пониженного атмосферного давления, раскинувшаяся над северо-западом Европейской России. По данным синоптиков "Фобос", ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, в начале дня и вечером пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха 10 декабря в Петербурге +3…+5°, в Ленинградской области 0…+5°. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидаются небольшие дожди, ночью +2…+4°, днём +5…+7°.

Фото: Piter.TV