В Петербурге 16 февраля в первой половине дня пройдёт небольшой снег

Днём -7..-9 градусов.

В начале рабочей недели в Северной столице погода будет формироваться под влиянием холодного антициклона, вытянувшегося от берегов Балтики в районы Коми. Как рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести" в регионе будет облачно с прояснениями, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдёт небольшой снег.

Температура воздуха 16 февраля в Петербурге -7…-9 градусов, в Ленинградской области -7…-12 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник ожидается без существенных осадков, ночью -11…-13 градусов, днём -7…-9 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV