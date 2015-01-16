МЧС прогнозирует аномальную жару в Ленобласти

К выходным в Ленинградской области ожидается аномально жаркая погода.

МЧС России по Ленобласти, со ссылкой на прогнозы от метеорологов "Северо-Западного УГМС", предупредило жителей и гостей региона об аномальной жаре, которая установится 18-19 июня.

Днем 18 июня воздух прогреется до +30 градусов, днем 19 июня - до +31 градуса. Далее с 19 июня 2021 года ожидается аномально жаркая погода с отклонением на 7 градусов и более от среднесуточной температуры. Возрастает вероятность возникновения пожаров в населенных пунктах и лесах. В связи с этим уже было объявлено о скором повышении уровня пожароопасности в регионе.

Населению рекомендовано в условиях аномальной жары ограничить нахождение на улице или выбирать для выхода утреннее и вечернее время, когда жара спадает. Полный список рекомендаций, в том числе на случай экстренных ситуаций, приводится в предупреждении МЧС.