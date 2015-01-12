МЧС готовится к введению наивысшего уровня пожароопасности в Ленобласти

С начала 2021 года в лесах Ленинградской области произошло более 50 пожаров.

Особый противопожарный режим, действующий на территории Ленинградской области с 11 июня, может быть повышен до пятого, максимального уровня. Об этом на специальной пресс-конференции сообщили замначальника Главного управления МЧС по Ленобласти Сергей Платонов и председатель регионального Комитета правопорядка и безопасности Вячеслав Рябцев. На конференции озвучили, что с начала пожароопасного периода в лесах было потушено более 50 пожаров, что меньше, чем в прошлом году, но не значительно. Отдельного упоминания удостоилось бездорожье, затрудняющее тушение пожаров.

Теплая погода - до +30 градусов и выше - ожидается в регионе и в ближайшую неделю, в связи с чем Кингисеппский, Киришский и Приозерский районы могут быть преведены с четвертого класса пожароопасности на пятый - а вслед за ними, скорее всего, и все остальные.

Из-за жаркой погоды участились не только пожары, но и выходы лосей на проезжую часть Петербурга и Ленобласти.

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