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Лоси из-за жаркой погоды выходят на дорогу

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Животные выходят из леса, поскольку спасаются от насекомых, которые их кусают.

Из-за жаркой погоды лоси стали всё чаще выходить на проезжую часть из лесов Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. 

Животные выходят из леса, поскольку спасаются от насекомых, которые их кусают. В связи с этим специалисты рекомендуют автомобилистам быть осторожнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим при виде предупредительного знака о возможном появлении диких животных. Если вы увидели на дороге животного, то лучше его пропустить и продолжить путь. 

В пресс-службе напомнили, что  в соответствии с законом "О животном мире" животные в пределах территории РФ являются собственностью государства. Водители должны будут возместить ущерб в случае причинения вреда животному.

Ранее мы писали, что у перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц петербуржцы заметили лося.

Видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора

Теги: лось, проезжая часть, росприроднадзор
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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