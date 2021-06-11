Лоси из-за жаркой погоды выходят на дорогу

Животные выходят из леса, поскольку спасаются от насекомых, которые их кусают.

Из-за жаркой погоды лоси стали всё чаще выходить на проезжую часть из лесов Петербурга и Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Животные выходят из леса, поскольку спасаются от насекомых, которые их кусают. В связи с этим специалисты рекомендуют автомобилистам быть осторожнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим при виде предупредительного знака о возможном появлении диких животных. Если вы увидели на дороге животного, то лучше его пропустить и продолжить путь.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законом "О животном мире" животные в пределах территории РФ являются собственностью государства. Водители должны будут возместить ущерб в случае причинения вреда животному.

Ранее мы писали, что у перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц петербуржцы заметили лося.

Видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора