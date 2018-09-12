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У перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц утром бегал лось

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Лось бежал сначала сбоку от проезжей части, но потом резко решил перебежать дорогу, чудом никого не зацепив.

В 8:00 у перекрёстка Долгоозерной и Парашютной улиц бегал лось. Очевидцы опубликовали видео с сохатым в социальных сетях.

Лось бежал сначала сбоку от проезжей части, но потом резко решил перебежать дорогу, чудом никого не зацепив. Многие люди с юмором отнеслись к появлению дикого животного в городе.

Но подавляющая часть комментаторов сошлась во мнении, что животное скорее должны вернуть в лес, пока его не сбил автомобиль.

В мае на Пулковском шоссе автомобиль сбил лося.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: долгоозерная, лось, парашютная
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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