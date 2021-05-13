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На Пулковском шоссе автомобиль сбил лося

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В результате ДТП серьёзно пострадали как дикое животное, так и автомобиль.

На Пулковском шоссе утром произошло ДТП с участием лося. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошёл около 6:50, автомобиль Renault Laguna при выезде из города у Пулковских высот сбил выбежавшего на дорогу лося.

В результате ДТП серьёзно пострадали как дикое животное, так и автомобиль. Некоторые очевидцы в комментариях сообщили, что к данному моменту лось скончался. Подробности уточняются.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Виталий Николаев)

Теги: renault laguna, лось, пулковские высоты, пулковское шоссе
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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