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Леса Ленобласти переведены на особый режим
Сегодня, 17:23
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Леса Ленобласти переведены на особый режим

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На территории лесного фонда Ленобласти повысился уровень пожароопасности.

ГУ МЧС России оповестило жителей 47 региона о введении на территории Ленинградской области особого противопожарного режима. Данный режим предусматривает запрет разведения костров и посещения лесов, приостановку любых пожароопасных работ, остановку топки печей, кухонных очагов и котельных установок, функционирующих на твердом топливе.

По населенным пунктам, дачным поселкам, предприятиям и садовым участка области планируется запустить патрули из сотрудников МЧС, организовать разъяснительные работы о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды личный состав Главного управления МЧС России по Ленобласти будет работать в режиме повышенной готовности. 

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима обернется гражданам штрафом от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 200 до 400 тысяч рублей.

Недавно лесные пожары тушили в Колпинском и Невском районах.

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Категории: Лента новостей,

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