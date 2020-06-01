Леса Ленобласти переведены на особый режим

На территории лесного фонда Ленобласти повысился уровень пожароопасности.

ГУ МЧС России оповестило жителей 47 региона о введении на территории Ленинградской области особого противопожарного режима. Данный режим предусматривает запрет разведения костров и посещения лесов, приостановку любых пожароопасных работ, остановку топки печей, кухонных очагов и котельных установок, функционирующих на твердом топливе.

По населенным пунктам, дачным поселкам, предприятиям и садовым участка области планируется запустить патрули из сотрудников МЧС, организовать разъяснительные работы о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды личный состав Главного управления МЧС России по Ленобласти будет работать в режиме повышенной готовности.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима обернется гражданам штрафом от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам - от 15 до 30 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 200 до 400 тысяч рублей.

Недавно лесные пожары тушили в Колпинском и Невском районах.