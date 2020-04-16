Петербуржец в лесах Тосненского района собрал 36 литров клюквы

Собирать клюкву непростое занятие, поскольку эта ягода растет на болотах.

Житель Петербурга собрал 36 литров клюквы в лесах Тосненского района Ленобласти. "Уловом" мужчина поделился в социальных сетях, сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Собирать клюкву непростое занятие, поскольку эта ягода растет на болотах. Однако наполнить ведра горожанину не помешал даже дождь. Он отметил, что нужно успевать, поскольку сейчас сезон урожаев подходит к концу.

Ранее мы рассказывали о том, что грибники не спешат закрывать сезон в Ленобласти. В частности, удалось собрать ведро лисичек в Кировском районе, во Всеволожском районе обнаружили подосиновики.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга (Святослав Разумный)