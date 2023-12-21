Грибники не спешат закрывать сезон в Ленобласти

Погодные условия все еще способствуют "тихой охоте".

В конце октября в лесах под Петербургом продолжается "тихая охота". Грибники ежедневно демонстрируют полные корзины грибов.

Участники группы "Грибы и Грибники СПб" активно делятся своими успехами. Например, удалось собрать ведро лисичек в Кировском районе Ленобласти; во Всеволожском районе обнаружили подосиновики, а в Тосненском районе хвастаются маслятами и моховиками.

Некоторые грибники, выкладывая фото своих находок, заметили, что не впервые завершают сезон в этом году — погодные условия все еще способствуют "тихой охоте".