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Грибники не спешат закрывать сезон в Ленобласти

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Погодные условия все еще способствуют "тихой охоте".

В конце октября в лесах под Петербургом продолжается "тихая охота". Грибники ежедневно демонстрируют полные корзины грибов.

Участники группы "Грибы и Грибники СПб" активно делятся своими успехами. Например, удалось собрать ведро лисичек в Кировском районе Ленобласти; во Всеволожском районе обнаружили подосиновики, а в Тосненском районе хвастаются маслятами и моховиками.

Некоторые грибники, выкладывая фото своих находок, заметили, что не впервые завершают сезон в этом году — погодные условия все еще способствуют "тихой охоте".

Ранее мы сообщили о том, что в лесах под Петербургом появились "лоси".

Видео: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Наталья Пудовкина)

Теги: грибники, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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