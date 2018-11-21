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В лесах под Петербургом появились "лоси"
Сегодня, 12:29
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В лесах под Петербургом появились "лоси"

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Речь идет о грибах.

В лесах под Петербургом появились "лоси". Речь идет о грибах с причудливым названием – Ежовик чешуйчатый (Sarcodon squamosus), рассказал биолог Павел Глазков. 

Шляпка этого гриба сверху покрыта чешуйками, а нижняя ее часть – не пластинчатая и не трубчатая, а в виде иголочек. Лоси особенно любят "лосей", поэтому в народе их так и прозвали. 

"Лось" действительно, очень вкусный, а главное – у него нет ядовитых двойников. "Лося" можно варить, жарить, мариновать и сушить – вот вам еще один повод отправиться сейчас в лес! 

Павел Глазков, биолог 

Эти грибы специалист нашел около поляны, где сейчас проходят брачные турниры у сохатых. 

Ранее на Piter.TV: биолог рассказал, что можно собрать в лесах Петербурга и Ленобласти в октябре. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков 

Теги: грибы, лось
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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