Речь идет о грибах.

В лесах под Петербургом появились "лоси". Речь идет о грибах с причудливым названием – Ежовик чешуйчатый (Sarcodon squamosus), рассказал биолог Павел Глазков.

Шляпка этого гриба сверху покрыта чешуйками, а нижняя ее часть – не пластинчатая и не трубчатая, а в виде иголочек. Лоси особенно любят "лосей", поэтому в народе их так и прозвали.

"Лось" действительно, очень вкусный, а главное – у него нет ядовитых двойников. "Лося" можно варить, жарить, мариновать и сушить – вот вам еще один повод отправиться сейчас в лес! Павел Глазков, биолог

Эти грибы специалист нашел около поляны, где сейчас проходят брачные турниры у сохатых.

Ранее на Piter.TV: биолог рассказал, что можно собрать в лесах Петербурга и Ленобласти в октябре.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков