Биолог рассказал, что можно собрать в лесах Петербурга и Ленобласти в октябре

Ходить в лес за грибами можно до конца октября, если не будет сильных холодов и погода останется влажной и теплой.

Сезон тихой охоты подходит к концу, но в лесах Петербурга и Ленинградской области все еще можно найти вкусные грибы. Биолог и автор Telegram-канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал "Петербург2", что еще можно собрать в лесу в октябре.

Глазков пояснил, что основные условия для роста грибов – влага и тепло. Сентябрь был теплым, но сухим, поэтому первый слой грибов появился в начале месяца, но дальнейшего роста не было. Сейчас начались дожди, и в лесах появились подберезовики, подосиновики, лисички. Если температура останется такой же или станет теплее, можно ожидать последнего богатого слоя грибов. Стоит ожидать появления опят, их еще не было. Ходить в лес за грибами можно до конца октября, если не будет сильных холодов и погода останется влажной и теплой, сказал специалист.

Павел Глазков также отметил, что сейчас самое время собирать бруснику. Она спелая, сочная и вкусная. Стоит отправиться за ней в ближайшие дни. Брусника растет на вырубках и открытых лесных участках. Биолог также добавил, что в лесах можно найти голубику и клюкву. Голубика уже отходит, а клюква еще не до конца созрела. Ее лучше собирать через две недели, выбирая менее популярные места и удаленные от города.

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