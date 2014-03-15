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На Елагином острове поселились бобры
Сегодня, 8:02
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На Елагином острове поселились бобры

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Чаще всего присутствие этих животных выдают именно погрызы на деревьях.

В Петербурге на Елагином острове обнаружили свежие следы зубов бобров, рассказал биолог Павел Глазков. 

Чаще всего присутствие этих животных выдают именно погрызы на деревьях. В основном, они активны ночью. Однако весной в парке бобра видели и днем. Возможно, он и остался в парке. А поскольку бобры живут парами, есть вероятность, что их здесь двое. 

Напоминаю, что близко к бобру лучше не подходить: в случае опасности он может совершить стремительный прыжок и пустить в ход свои острые зубы. 

Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ястреб-тетеревятник решил пообедать на капоте авто. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Борис Славин) 

Теги: бобры, елагин остров, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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