На Елагином острове поселились бобры

Чаще всего присутствие этих животных выдают именно погрызы на деревьях.

В Петербурге на Елагином острове обнаружили свежие следы зубов бобров, рассказал биолог Павел Глазков.

Чаще всего присутствие этих животных выдают именно погрызы на деревьях. В основном, они активны ночью. Однако весной в парке бобра видели и днем. Возможно, он и остался в парке. А поскольку бобры живут парами, есть вероятность, что их здесь двое.

Напоминаю, что близко к бобру лучше не подходить: в случае опасности он может совершить стремительный прыжок и пустить в ход свои острые зубы. Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.TV: в Петербурге ястреб-тетеревятник решил пообедать на капоте авто.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Борис Славин)