В Петербурге ястреб-тетеревятник решил пообедать на капоте авто

В Петербурге хищник решил пообедать на капоте машины. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 27 сентября.
На улице Софьи Ковалевской горожанка повстречала ястреба-тетеревятника. В дикой природе он часто охотится на тетеревов. В Северной столице эта птица довольствуется голубями и серыми воронами.
Судя по окрасу, это молодая птица. У взрослых окраска перьев становится полосатой – как тельняшка. С большой вероятностью, наш герой родился в Петербурге: в городе гнездится около десятка пар этих птиц.
Павел Глазков, биолог
Отмечается, что ястреб-тетеревятник занесен в Красную книгу Петербурга.
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Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Виктория Федорова)
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