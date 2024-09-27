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В Петербурге ястреб-тетеревятник решил пообедать на капоте авто

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В Северной столице эта птица довольствуется голубями и серыми воронами.

В Петербурге хищник решил пообедать на капоте машины. Об этом рассказал биолог Павел Глазков 27 сентября. 

На улице Софьи Ковалевской горожанка повстречала ястреба-тетеревятника. В дикой природе он часто охотится на тетеревов. В Северной столице эта птица довольствуется голубями и серыми воронами. 

Судя по окрасу, это молодая птица. У взрослых окраска перьев становится полосатой – как тельняшка. С большой вероятностью, наш герой родился в Петербурге: в городе гнездится около десятка пар этих птиц.

Павел Глазков, биолог

Отмечается, что ястреб-тетеревятник занесен в Красную книгу Петербурга. 

Ранее на Piter.TV: лосиха "с шестью ногами" гуляла по лесу в Ленобласти. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Виктория Федорова) 

Теги: улица софьи ковалевской, ястреб-тетеревятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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