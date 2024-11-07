В Петербурге заметили молодого ястреба-тетеревятника

В дикой природе ястреб-тетеревятник часто охотится на тетеревов – за что и получил своё название.

На улице Пилотов удалось заснять уже вставшего на крыло птенца ястреба-тетеревятника. Его юный возраст выдаёт рыжевато-бурая окраска с пестринками в виде "капелек". У взрослых тетеревятников окраска перьев становится полосатой как тельняшка. Об этом рассказал автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков.

В дикой природе ястреб-тетеревятник часто охотится на тетеревов – за что и получил своё название. В Петербурге же он довольствуется голубями и серыми воронами. На сегодняшний день голубей в Петербурге много. И поэтому в Северной столице наблюдается увеличение численности ястребов-тетеревятников и связано это, в первую очередь, с хорошей кормовой базой в виде голубей.

Ястреб-тетеревятник в нашем городе находится под охраной: птица занесена в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Фото и видео: Telegram/ Каждой твари по паре (Максим Резвый)