Охоту тетеревятника на голубя запечатлели в Петербурге

В последние годы ястребов-тетеревятников становится все больше, и это связано с хорошей кормовой базой в виде голубей.

Численность голубей в Петербурге регулирует сама природа. Фотограф Станислав Крутоверцев заснял охоту ястреба-тетеревятника на эту птицу, рассказал биолог Павел Глазков.

Судя по размеру пернатого и полосатой окраске груди, это взрослая самка. Такая окраска появляется у тетеревятников к третьему году жизни.

Именно эту птицу в городе нередко видят поедающей голубей. В дикой природе ястреб-тетеревятник часто охотится на тетеревов, за что и получил свое название. В Северной столице он довольствуется голубями и серыми воронами.

В последние годы ястребов-тетеревятников становится все больше, и это связано с хорошей кормовой базой в виде голубей. Они начали гнездиться в парках парами.

Ястреб-тетеревятник в Петербурге находится под охраной, птица занесена в Красную книгу региона.

Ранее на Piter.TV: на Ковалевской улице увидели самку черного дрозда.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Станислав Крутоверцев)