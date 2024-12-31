На улице Пилотов в Петербурге нашли сожженное тело

В Московском районе Петербурга обнаружен сожженный труп. Кроме того, изъяты бутылки, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
По предварительным данным, днем 25 февраля при прокладке труб в тепловой камере, расположенной напротив дома 8 по улице Пилотов, нашли тело мужчины. Его возраст установить проблематично. Также рядом лежали бутылки. Предположительно, здесь проживали бездомные.
Тело направлено в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Сосновой Поляне нашли покусанный труп женщины с инвалидностью.
Фото: Piter.TV
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