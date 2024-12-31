На улице Пилотов в Петербурге нашли сожженное тело

Труп обнаружили при прокладке труб в тепловой камере.

В Московском районе Петербурга обнаружен сожженный труп. Кроме того, изъяты бутылки, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, днем 25 февраля при прокладке труб в тепловой камере, расположенной напротив дома 8 по улице Пилотов, нашли тело мужчины. Его возраст установить проблематично. Также рядом лежали бутылки. Предположительно, здесь проживали бездомные.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сосновой Поляне нашли покусанный труп женщины с инвалидностью.

Фото: Piter.TV