В Сосновой Поляне нашли покусанный труп женщины с инвалидностью

На груди и губах были следы зубов.

Искусанный труп женщины-инвалида нашли в Сосновой Поляне. По подозрению в убийстве и изнасиловании разыскивается рецидивист. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

На тело погибшей 24 февраля наткнулась петербурженка, которая пришла проведать родственницу с инвалидностью, которая жила на 2-й Комсомольской улице. На груди и губах были следы зубов. По предварительной информации, смерть наступила от удушения.

По подозрению в убийстве и изнасиловании женщины с инвалидностью разыскивается 26-летний житель Сосновой Поляны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемый в 2018 году был судим за разбой в составе группы, в 2020 году – за убийство. Он был осужден на 9 лет строгого режима, в 2022 году отправлен в Ростовскую область для отбытия срока.

Молодой продавец-рецидивист подозревается в изнасиловании восьмиклассницы в Ленобласти.

Фото: Piter.tv