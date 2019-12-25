Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Молодой продавец-рецидивист подозревается в изнасиловании восьмиклассницы в Ленобласти. Об этом сообщили в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Выборгского района Ленобласти 22 февраля обратилась мать 14-летней школьницы. Женщина рассказала, что в ночь на 22 февраля в поселке Лесогороский 18-летний местный житель, продавец алкомаркета, изнасиловал её дочь. Девочка находилась в гостях у молодого человека.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Молодой человек в 2022 году уже был судим за 9 эпизодов кражи, а в 2023 году за угон в составе группы. За угон он отработал 150 часов и заплатил штраф 50 тысяч рублей.

В Петербурге на площади Чернышевского мужчина изнасиловал и ударил ножом администратора салона красоты.

Фото: Piter.tv