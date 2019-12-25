На площади Чернышевского мужчина изнасиловал и ударил ножом администратора салона красоты

Они были знакомы до этого случая.

В Московском районе Петербурга мужчина изнасиловал свою знакомую прямо в салоне красоты, а потом пырнул её ножом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 23 февраля в экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что на площади Чернышевского, 4, находится пострадавшая с ножевым ранением. Прибывший наряд полиции обнаружил в салоне красоты по указанному адресу 34-летнюю петербурженку, которая работает там администратором.

Около девяти часов вечера в салон вошел 39-летний знакомый женщины. Под угрозой ножа он заставил её запереть входную дверь, изнасиловал, а затем ударил ножом по шее и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу с непроникающим колото-резаным ранением шеи, ушибами и гематомами головы.

Полиция ищет подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё один петербуржец почти 25 лет проведет в колонии за изнасилование и убийство девушки в 2006 году.

Фото: Piter.tv