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На площади Чернышевского мужчина изнасиловал и ударил ножом администратора салона красоты
Сегодня, 8:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На площади Чернышевского мужчина изнасиловал и ударил ножом администратора салона красоты

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Они были знакомы до этого случая.

В Московском районе Петербурга мужчина изнасиловал свою знакомую прямо в салоне красоты, а потом пырнул её ножом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 23 февраля в экстренные службы позвонила женщина и сообщила, что на площади Чернышевского, 4, находится пострадавшая с ножевым ранением. Прибывший наряд полиции обнаружил в салоне красоты по указанному адресу 34-летнюю петербурженку, которая работает там администратором.

Около девяти часов вечера в салон вошел 39-летний знакомый женщины. Под угрозой ножа он заставил её запереть входную дверь, изнасиловал, а затем ударил ножом по шее и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу с непроникающим колото-резаным ранением шеи, ушибами и гематомами головы.

Полиция ищет подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё один петербуржец почти 25 лет проведет в колонии за изнасилование и убийство девушки в 2006 году.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, нож, площадь чернышевского
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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