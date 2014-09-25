Тело пожилого рыбака обнаружено во Всеволожске

Неподалеку расположен Отрадинский пруд, возможно, туда и направлялся мужчина.

В Ленобласти обнаружили труп рыбака. На вид погибшему около 70 лет, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По информации источника, тело нашел утром 18 июня 45-летний житель Всеволожска на Отраднинской улице. На мертвеце были футболка и светлые штаны, рядом лежали две удочки. Неподалеку расположен Отрадинский пруд, возможно, туда и направлялся мужчина.

Труп направили в морг для установления причины смерти, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что во время земляных работ в Колпино нашли гроб с черепом. Техника откопала предмет на глубине двух метров.

Фото: Piter.TV