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Тело пожилого рыбака обнаружено во Всеволожске
Сегодня, 14:20
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Тело пожилого рыбака обнаружено во Всеволожске

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Неподалеку расположен Отрадинский пруд, возможно, туда и направлялся мужчина.

В Ленобласти обнаружили труп рыбака. На вид погибшему около 70 лет, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По информации источника, тело нашел утром 18 июня 45-летний житель Всеволожска на Отраднинской улице. На мертвеце были футболка и светлые штаны, рядом лежали две удочки. Неподалеку расположен Отрадинский пруд, возможно, туда и направлялся мужчина. 

Труп направили в морг для установления причины смерти, все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что во время земляных работ в Колпино нашли гроб с черепом. Техника откопала предмет на глубине двух метров.

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, тело мужчины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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